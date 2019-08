Verdes são as compras no novo site português Growild

A necessidade aguça o engenho. E este artigo arranca assim, com o lugar-comum preferido dos empreendedores, porque foi a necessidade que levou Rita Palma a criar uma plataforma online de produtos biológicos, sustentáveis e amigos do ambiente para bebés e crianças. O site Growild.pt só agora viu a luz do dia, mas na verdade nasceu ao mesmo tempo que Lourenço, há cerca de dois anos. Foi nessa altura que Rita começou à procura do que considerava melhor para o seu bebé e se cansou de “bater em várias capelinhas.”

“Quando somos pais, somos atacados por marcas mais comerciais e não questionamos se são as melhores para os nossos bebés.” Rita questionou e preferiu encontrar etiquetas biológicas que tivessem a preocupação de deixar uma impressão digital mínima no planeta. Encontrou produtos de higiene e alimentação. Encontrou roupa e brinquedos. Mas estava tudo disperso – e agora está tudo na Growild.

Para vestir, há colecções das portuguesas Le Petit Chiffon, One of Us e Hey Soleil. Reina o algodão biológico, mas não se descura o conforto ou o design, divertido e com muita pinta.

Para brincar, os protagonistas são os patinhos de borracha não tóxica da Hevea; e no campeonato da alimentação há leite biológico da Holle e palhinhas da Babu. Mas o ponto forte da Growild é a mesmo higiene. “A maior parte dos pais não se preocupa muito com a pele, o maior orgão do corpo humano – e a pele dos bebés é tão pura e tão frágil que merece mais atenção.” As águas de limpeza, os cremes hidratantes, os protectores solares e os produtos para o banho que encontra no site português, de marcas como a Cattier, a Weleda, a Alphanova, Mádara ou a Jack n’Jill, são todos certificados. E, surpreendentemente, não têm preços inacessíveis. “Quero desmistificar a ideia de que os produtos bio são mais caros. Os que as pessoas vão encontrar na secção de higiene, por exemplo, têm os mesmos preços ou são mais baratos dos que se encontram nas prateleiras das farmácias e supermercados.”

