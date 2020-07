Festival de Estoril Lisboa em tom verde-esperança

Hotel Palácio, Estoril. 31 de Julho 21.30. 15€

O Sonor Ensemble, dirigido por Luis Aguirre, tem sido participante usual neste festival, onde tem desempenhado o papel de dar a ouvir música de câmara de autores ibéricos do nosso tempo. Nesta edição, com Ángel Martín del Burgo (piano) e o Grupo Vocal Olisipo, dirigido por Armando Possante, propõe mais um programa-macedónia: por um lado, retoma o tema dos 500 anos da primeira circum-navegação da Terra com a estreia mundial da peça Magalhães, do português Tiago Derriça (n.1986). Sem relação com esta – nem entre si – surgem o Concerto para piano n.º 4 de Beethoven numa versão “de bolso”, para piano e sexteto de cordas, a Pequeña Música Nocturna de Madrid, do italiano radicado em Espanha Luigi Boccherini, e Dos Danzas Argentinas (em estreia nacional), do espanhol Jesús Ángel León (n.1956).