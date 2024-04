É das pessoas que conheço que escreve e grava mais, sempre a gravar, nunca desmoralizou. É uma pessoa que, apesar de dentro do meio ter o respeito que tem, merecia mais no aspecto de viver o seu sonho, de fazer só isso".

Veterano respeitado, nome incontornável, colaborador frequente de Sam The Kid, Valete ou Regula, Rui Constante arrancou com o disco Ritmo & Poesia, em 2001, mas antes disso já as suas rimas se faziam ouvir no underground. Criativo, impulsionador da estética da rima com duplo sentido, perito em trocadilhos e contrapontos, Xeg é um dos emcees mais entusiasmantes do movimento e, apesar do hiato discográfico (Egotripping, o último álbum, data de 2010), não perdeu relevância. À Time Out, Sam The Kid descreveu-o desta forma: "Outros clássicos de Xeg incluem " Susana ", " Dedicado ", " Quando Escrevo ", " Mais Pesados da Capital " ou " Vaca de Merda ".