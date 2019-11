Seis concertos a não perder no Super Bock em Stock 2019

Estação Ferroviária do Rossio. Sáb 23.45.

Banda sueca de pós-punk meio selvagem. Está lá a energia e a fúria de viver de Iggy Pop & The Stooges, há ecos do pós-punk de gente boa como The Fall, e semelhanças com os relatos de uma classe operária mandada abaixo pelas pressões austeritárias dos Sleaford Mods.