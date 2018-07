A Casa Independente apresenta novo mural das escadarias

Inaugura esta quarta-feira um mural que substitui o namoro entre Vénus e um tigre, personagens que decoraram as escadarias da Casa Independente e que marca o arranque de residências artísticas.

O pintor londrino Tom Leamon instalou-se na Casa Independente. E instalou uma das suas obras na parede das escadarias onde viveu durante muito tempo, um mural da artista plástica alfacinha Cláudia Guerreiro (também baixista dos Linda Martini).

©Cláudia Guerreiro

Para esta quarta-feira, às 19.00, está marcada a inauguração do novo mural da casa (com direito a cocktail), que Leamon baptizou de "Old Friends" e que assinala o arranque de uma série de residências artísticas neste espaço interdisciplinar.

©Tom Leamon

A ideia é que durante este se transforme num lugar de criatividade, onde artistas convidados tomam para si esta casa através de open studios, exposições e momentos work in progress. O pintor londrino é o primeiro artista residente que inicia a sua relação com a Casa Independente com este mural inspirado no ambiente do local e também na forte ligação que tem com o Algarve. Cada residência artística terá a duração de três meses e Leamon tem reserva marcada entre Setembro a Novembro.

Casa Independente, Largo do Intendente Pina Manique, 45



