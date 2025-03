A espanhola preferida das adolescentes abre a primeira loja de rua em Lisboa

Directora Editorial, Time Out Portugal

A Brownie já tinha 12 moradas em Portugal, todas em centros comerciais. O novo espaço fica no Rossio.

A Brownie tem mais de 100 lojas espalhadas por todo o mundo. A maioria fica em Espanha, onde a marca nasceu em 2006, mas também já chegou a França, ao México, a Israel ou ao Chile. Em Portugal, a marca de roupa feminina tinha, até agora, 12 espaços, todos em centros comerciais. No início de Março ganhou a primeira loja de rua – fica no número 88 da Praça D. Pedro IV (e tem como vizinhas a Zara XXL e a Parfois).

O espaço amplo e luminoso, com 104 metros quadrados, é bem diferente do que se encontra em shoppings. Não só aproveitou elementos arquitectónicos do antigo edifício tipicamente lisboeta, exemplo dos arcos, como inaugura em Portugal a nova imagem da marca fundada por Mercedes Ortega e Juan Morera – que hoje é liderada pelo filho, Juan Morera.

Nos cabides do Rossio está já a colecção de Primavera/Verão, onde não falta branco, azul e cor-de-rosa, a estrela que já se tornou num símbolo da marca e o estilo descontraído e jovem que tem conquistado especialmente adolescentes. A Brownie garante que cerca de 50% dos seus produtos são feitos com processos amigos do ambiente e materiais sustentáveis.

Praça D. Pedro V, 88 (Rossio). 21 342 1467. Seg-Sáb 10.00-21.00; Dom 11.00-20.00

