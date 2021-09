A estação de metro de Arroios reabre, finalmente, esta terça-feira

É uma das notícias mais aguardadas pelos lisboetas, principalmente os que residem e trabalham na zona de Arroios, e também para o comércio local da Praça do Chile. A estação de Arroios reabre esta terça-feira, quatro anos após o início das obras e com mais de dois anos de atraso, tendo em conta o prazo inicialmente previsto.

Os trabalhos de ampliação e renovação da estação de Arroios resultaram na ampliação do cais que passa a receber composições de seis carruagens (e não apenas três) e na instalação de três elevadores que facilitam o acesso de pessoas com mobilidade condicionada. Foram também reformulados os átrios e reorganizados os espaços comerciais.

Em Junho, a Junta de Freguesia de Arroios já tinha anunciado que a reabertura iria acontecer neste mês de Setembro, após a presidente da Junta, Margarida Martins, ter solicitado uma visita para se inteirar do ponto da situação da obra, cujo atraso se prendeu com a insolvência do empreiteiro responsável pelo projecto inicial. Nessa altura, foi avançado que foi acrescentado numa das plataformas um painel de azulejos da autoria de Nikias Skapinakis e mantidas as intervenções plásticas da pintora Maria Keil, existentes desde 1972, ano da inauguração desta estação.

Actualização: Por lapso, inicialmente indicámos que a data de abertura seria quarta-feira, 15 de Setembro, e não terça-feira, 14 de Setembro.

