A Tasca Kome vai começar a servir jantares kaiseki

O leitor mais distraído, mais virado para as artes e menos para o métier gastronómico provavelmente desconhece a palavra “kaiseki” – e neste momento repetiu na sua mente “kai-quê?”. Trata-se de um menu de degustação tradicional do Japão, feito com produtos de época. E a Tasca Kome, restaurante na Baixa da japonesa Yuko Yamamoto, inaugura dia 13 Maio o serviço de jantares kaiseki, que se repetirão uma vez por mês. Esta é a boa notícia.

Mas há uma má: a primeira data já está esgotada (estaremos perante um fenómeno viral?). E tudo aconteceu em menos de dois dias. Não ajuda serem apenas 15 lugares, note-se, não ajuda o restaurante ser um dos melhores japoneses de Lisboa, claro, mas a verdade dos factos é esta. A equipa, porém, já está a equacionar fazer mais do que um jantar em Maio (e nos meses seguintes) e começou a recolher todos os nomes de quem tentou reservar e chegou tarde.

Caso queira juntar-se à lista, aqui ficam os detalhes sobre o jantar kaiseki. É um menu quase em exclusivo feito de pratos quentes – “num dos últimos jantares que tivemos do género, houve apenas uma peça de sushi”, explica uma colaboradora –, cozinhado só com produtos de época, com uma sequência de sete a oito pratos e mais uma sobremesa. A prepará-lo está o chef Masumi Ono, o japonês que tem estado à frente da cozinha nos últimos anos, com Yuko Yamamoto a chefiar o restaurante e mais dedicada às sobremesas. Tem o preço de 80€ e as bebidas são à parte.

As reservas devem ser feitas para o e-mail komelisboa@gmail.com.

Rua da Madalena, 57. 21 134 0117. Ter-Sex 12.00-14-30/ 19.00-22.00, Sáb 12.30-15.00/19.00-22.00.

