Abriu a L'Éclair do Campo das Cebolas com pequenos-almoços e uma janela para a rua

O prometido é devido. Uma abertura que começou a ser apalavrada por Matthieu Croiger no final do ano passado concretizou-se agora: a L’Éclair do Campo das Cebolas abriu esta quinta-feira e, além dos famosos éclairs, vai ter pequenos-almoços reforçados e uma janela de venda para a rua.

O espaço é mais pequeno do que a loja do Saldanha, mas luminoso, com apenas 15 lugares sentados – uns em mesas para dois e outros junto ao balcão. A grande diferença é que aqui Matthieu quer uma maior ligação com a rua e com quem passa nela. “É uma loja mais intimista para facilitar o contacto com o cliente”, diz, explicando que a grande janela ao lado da porta abrirá em breve com uma vitrine recheada de éclairs. Não é tanto uma loja para estar, mas mais para comprar, pegar e levar. "Não há prazer maior para um francês do que comer um éclair na rua”, diz-nos Matthieu.

Para já, a montra interior vai estar completa ainda com éclairs criados pelo pasteleiro João Rodrigues para a colecção Primavera/Verão, como é o caso do de arroz doce, manga e coco (4,5€), o de chá verde e framboesas (4,5€) ou o de iogurte grego e kiwi (4,5€), além dos tradicionais caramelo salgado (3,5€), o Paris Brest (3,95€) ou o de limão (3,8€), que não saem da lista.

Fotografia: Duarte Drago

As novidades Outono/Inverno chegam a partir de 16 de Outubro. Ainda que Matthieu queira manter no segredo dos deuses o que compõe a nova colecção, confessa que haverá um éclair de banoffee e outro cookie n’ cream, além das novidades salgadas que chegam à loja nessa altura. Neste campo, pode esperar os éclairs salgados que já existem na loja do Saldanha mas agora maiores (7,5€-8,5€) – o Périgourdin, de magret de pato, o Caesar, o Nordique, de salmão fumado, e o novo de presunto, roquefort e nozes. Também existirão tostas com pesto e mozzarella, com queijo da Ilha e chouriço e outra vegetariana (5€-6€), para refeições mais rápidas, e um croissant gratinado no forno com queijo e fiambre (3€-5€).

Os pequenos-almoços reforçados são agora uma aposta forte da L'Éclair – a jóia da coroa será uma espécie de ovo cocotte servido dentro de um brioche com bacon. Haverá também ovos mexidos com salmão, tudo pedido à carta, e os habituais gâteaux de voyage, chamados bolos de viagem por não precisarem de frio para se aguentarem, como é o caso dos macarons, napolitanas, financiers, madalenas e bolachas.



A loja é resultado da expansão da marca e de muitos pedidos da clientela, que fazia choradinho para ter uma loja na baixa da cidade. A loja da Rua dos Bacalhoeiros, juntamente com a do Saldanha e a do Time Out Market, completa assim um triângulo da presença da L’Éclair em Lisboa, comparado por Matthieu ao triângulo de ouro em Paris.

Rua dos Bacalhoeiros, 113. Ter-Dom 09.00-22.00.

