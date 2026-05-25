Adega Etelvina leva chefs ao Bairro Alto para servirem “pratos com memória”

Inspirado pelo formato dos concertos Tiny Desk, o novo ciclo de almoços de domingo À Travessa é inaugurado a 31 de Maio. Natalie Castro é a primeira convidada.

Tiago Pinheiro Alves abriu a Adega Etelvina no final do ano passado, com a missão de ressuscitar o velho Bairro Alto. Além de uma carta de vinhos portugueses, o pequeno espaço petiscos que o próprio define como “comida da avó” – tibornas, conservas, queijos, carnes frias, boquerones, lulas recheadas, alcatra estufada… Agora, vai acrescentar às opções “pratos com memórias” de cozinheiros convidados. Mas só ao almoço de domingo.

A iniciativa chama-se À Travessa e é essencialmente um ciclo de almoços, embora com a proximidade que o pequeno espaço impõe. “Inspirado no espírito íntimo de um Tiny Desk Concert, mas em versão tacho e travessa de inox, À Travessa convida cozinheiros a ocupar cerca de dois metros quadrados de cozinha para servirem pratos com memória (comida de avó, receitas de infância, coisas para colocar no balcão e partilhar sem cerimónia)”, lê-se em comunicado.

A primeira convidada – e única que se conhece para já – é Natalie Castro (ex-Isco), a 31 de Maio. “Profundamente ligada a uma cozinha de memória e afecto, era uma escolha natural para inaugurar este ciclo”, continua a mesma nota, que cita uma memória de infância de Natalie, em que ainda com nove anos de idade preparou uma feijoada para uma mesa cheia de gente. “O convite foi simples: trazer um prato com memória. Ou dois, se a memória vier com fome.”

Arlei Lima Natalie Castro

O formato “é deliberadamente pequeno”, informa a Adega Etelvina. O almoço será servido entre o meio-dia e as quatro da tarde, sem interrupções, e admite um total de cerca de 30 pessoas. Os pratos ainda não foram divulgados. Certo é que custarão entre 6€ e 8€ cada um. “Aqui não há menus de degustação com momentos, nem pinças, nem discursos sobre texturas inesperadas. Há balcão. Há vinho. Há pratos pensados para confortar.” Mesmo que à travessa.

Travessa dos Fiéis de Deus, 74 (Bairro Alto). 31 Mai (Dom) 12.00-16.00

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