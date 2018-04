Agora há um cocheiro a fazer visitas guiadas para miúdos no Museu dos Coches

Não é novidade, pelo menos se nos leu aqui, que a Coolture Tours organiza visitas guiadas ao Museu dos Coches para os gaiatos. Se antes tudo se limitava ao percurso guiado pela Rainha, saiba que agora há uma nova personagem: o cocheiro Alcibíades. A primeira visita é já este domingo, dia 15.

A correria infernal das crianças quando se apanham num museu, a típica impaciência e a dificuldade em tornar as coisas interessantes deixou de ser um problema desde que Felisa Perez da Coolture Tours decidiu guiar as famílias museu fora. Mas há novidades – à rainha junta-se agora o cocheiro. “O Cocheiro conduz a visita” vem completar o circuito da visita “A Rainha mostra o Museu” e foca-se mais no séc. XIX, incluindo a segunda sala do Museu.

“Quando criei a visita A Rainha mostra o Museu, já tinha em mente este segundo percurso. Durante este período estive a desenvolver pesquisa para o personagem do Cocheiro e à procura do Cocheiro certo. Foi então que tive a enorme sorte de me cruzar com o actor Lourenço Seruya que abraçou este projeto com enorme entusiasmo e dedicação", explica Felisa em comunicado. "A partir daí, criámos o Alcibíades, um personagem cómico e expert nas questões técnicas da colecção.”

Alcibíades, personagem fictícia, apresenta-se como Cocheiro de sua majestade el-Rei D. Carlos e explica todas as tipologias que a coleção do Museu guarda: do coche mais antigo do museu aos carros de caça, passando pelas berlindas, carruagens, cadeirinhas ou liteiras.

“Queria incluir um personagem masculino nas visitas da COOLture Tours para não estarmos circunscritos ao universo das princesas. Encontrámos aqui, a combinação perfeita”, diz Felisa Perez, que se divide com o seu alter-ego de Rainha.

Museu Nacional dos Coches. Avenida da Índia,136. Dom 11.00 e repete dia 22 e 29 de Abril. 5,50€.

+ Celebre o mês da leitura com actividades para miúdos



+ Monumental dos Miúdos soma e segue até ao fim de Abril