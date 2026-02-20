Ai que crescido! O Pils faz anos e a festa vai ter muitas bochechas para apertar (e comer)

O restaurante de fogo e fumo, no Conde Redondo, experimentou, gostou e vai repetir este domingo o programa de aniversário do ano passado, com uma festa aberta ao público. Conte com música, cerveja, comida e a reabertura do jardim interior.

Uma festa precisa de música e de bebida. No Pils, não falta nem uma coisa nem outra. Só de cervejas e sidras há 24 torneiras ao balcão e, neste domingo, 22 de Fevereiro, o volume do som a sair das colunas também vai subir. O motivo é dos bons: a celebração do segundo aniversário do restaurante que desde 2024 tornou esta esquina do Conde Redondo num local de encontro de influências gastronómicas e técnicas de todo o mundo, do Brasil da chef Liz Almeida ao País Basco, da Alemanha e da Áustria ao Médio Oriente, da Europa de Leste aos Estados Unidos e ao México, sem esquecer Portugal e os produtos nacionais.

“Define-se como um beergarden e um assador e tem um pouco de Munique e de San Sebastián. Um sonho, portanto”, escreveu Alfredo Lacerda, ainda no ano de abertura. Reconhecendo que “o menu é uma mescla difícil de categorizar”, o crítico sublinhava que o Pils era então “um achado”. Nesse arranque do restaurante, Liz Almeida já estava no Pils, mas não comandava a cozinha. A chef ganhou depois a confiança dos proprietários, actualmente os russos Pavel Kokkov e Tatiana Zamyatina (a chefe de sala), e, a partir de Novembro de 2024, não só foi capaz de segurar as pontas como continuou a elevar a fasquia. Na última edição dos prémios Mesa Marcada, esteve entre os cinco nomeados a chef revelação do ano, distinção que acabou por ir para Rafaela Ferreira (Exuberante).

O próprio Pils esteve entre os nomeados na categoria Restaurante Destaque do Ano nos mesmos prémios. A festa deste fim-de-semana também servirá, por isso, para assinalar “a consolidação de um restaurante que manteve a sua identidade e ritmo num ano particularmente exigente”, lê-se num comunicado em que se apresentam as contas: ao longo de 2025, serviram-se mais de 45 mil clientes no Pils, que beberam mais de 10 mil litros de cerveja e acondicionaram todo esse álcool com 18 mil pratos saídos da grelha e meia tonelada de bochechas. São “números que reflectem a intensidade da operação”.

Henrique Isidoro Tatiana Zamyatina e Liz Almeida

No domingo, a festa, aberta ao público, vai durar todo o dia. Começa às 12.00 e dura até ao fecho de portas, às 23.00. Haverá DJ, cervejas especiais, bolo de aniversário e, conta-nos Tatiana, a reabertura do jardim interior. Mas não faltarão as opções habituais, como o surpreendente “pastrami da Liz” (15€), os croquetes de camarão (12€), o arroz de pato fumado (23€) ou, para partilhar, o porco saloio – isto é, o Malhado de Alcobaça que esteve à beira de desaparecer – no ponto (10€/100 gramas), tudo pratos que a Time Out provou – e aprovou – numa visita recente. Embora as estrelas da casa sejam o cachaço fumado com cogumelos (25€) e as bochechas de vaca com cebolas na brasa e couve grelhada (24€).

Para este dia, o restaurante só aceita reservas de até cinco pessoas.

Rua do Conde de Redondo, 70 (Marquês de Pombal). Ter-Dom 12.00-23.00

