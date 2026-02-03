Prémios Mesa Marcada. Ocean é o melhor restaurante, Avillez o melhor chef

Sem João Rodrigues a votos, a tabela dos chefs preferidos do júri mudou. O destaque do ano foi para Louise Bourrat. De Lisboa, foram ainda distinguidos o Broto como melhor novo restaurante e o Tati como melhor mesa diária.

O Ocean é o melhor restaurante do país. A escolha é do júri de 309 elementos dos Prémios Mesa Marcada, que incluem profissionais da restauração e hotelaria, jornalistas, críticos, comunicadores da área e gastrónomos. O restaurante de Porches, Armação de Pêra, com duas estrelas Michelin, subiu uma posição face ao ano anterior, beneficiando também de o Canalha, o vencedor do ano passado, não figurar na votação. João Rodrigues é um habitual nos lugares cimeiros destes prémios anuais, mas Miguel Pires, responsável pelo site Mesa Marcada, decidiu que os vencedores de cada edição seriam retirados duas duas seguintes. Os Papagaios, Queijaria e o Chefs on Fire também ficaram de fora das escolhas deste ano.

Como vem sendo habitual, a cerimónia de entrega de prémios aconteceu no Centro de Congressos do Estoril e a uma segunda-feira – ontem, 2 de Fevereiro. Foi aí que se ficou a saber que as posições dos dois top 10, relativos aos restaurantes e aos chefs preferidos em 2025, se alteraram quase integralmente. Curiosamente, tanto o Prado, que ficou em terceiro, como o seu chef, António Galapito, em quinto, foram dos pouquíssimos casos a segurar as posições do ano passado. O outro foi a Cozinha das Flores, que manteve o oitavo lugar. Por outro lado, o chef deste restaurante do Porto (e do lisboeta Santa Joana), Nuno Mendes, subiu três posições para terceiro. Dir-se-ia que houve uma troca directa com Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, também do Porto, que caiu três posições para sexto.

Vamos por partes. Entre os melhores restaurantes, depois do algarvio Ocean, encontra-se o Belcanto de José Avillez, em Lisboa. Segue-se o Prado e o Essencial, também na capital, o Euskalduna e, em sexto, escalando uns notáveis 16 lugares, o Fifty Seconds, que arrecadou ainda o prémio especial para “restaurante destaque do ano”. Logo a seguir, o Boubou’s registou igualmente uma grande subida, de 15 posições, para sétimo lugar. A classificação continua com a Cozinha das Flores, o Marlene, e o Sála, de João Sá, que fecha o top 10 depois de avançar umas invejáveis 19 posições. Ainda nos restaurantes, a novidade do ano foi o Broto de Pedro Pena Bastos e o prémio Mesa Diária foi para o Tati, ambos em Lisboa.

Entre os prémios especiais, destacam-se o Vila Joya, na Praia da Galé, Albufeira, como restaurante clássico do ano; o Kappo, como restaurante do ano em Cascais; o Congresso de Cozinha, como evento do ano; o Catfish, em Lisboa, como bar do ano, o Spikes, em Vale do Lobo, como bar de restaurante do ano; o Talho das Manas, em A-dos-Cunhados, como loja gastronómica do ano; a Vivid Farms, de Santarém, como produtor/fornecedor do ano; ou a Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, e Biclaque Trajano, em Chaves, nos prémios de sustentabilidade, respectivamente em ambiente rural e ambiente urbano.

José Avillez é o chef do ano. Subiu uma posição. Hans Neuner (Ocean) subiu duas, para segundo do ranking. Nuno Mendes, três, tal como Marlene Vieira (Marlene,). São o terceiro e o quarto classificados. Seguem-se António Galapito e Vasco Coelho Santos. Em sétimo surge Louise Bourrat (Boubou’s), resultado de uma subida de 13 posições. É a “chef destaque do ano”. André Lança Cordeiro (Essencial) e João Sá subiram ambos um lugar cada um, para oitavo e nono, respectivamente. O top 10 dos chefs fecha com Rui Silvestre (Fifty Seconds), que galgou 16 posições.

DR José Avillez nos prémios Mesa Marcada

Nas distinções especiais individuais, Rafaela Ferreira (Exuberante, Altis Porto) é a chef revelação do ano; o escanção do ano é João Wiborg (Ocean); Lara Figueiredo (MACAM), a chef pasteleira do ano; e Miguel Garcia, do Grupo São Bento, o empresário de restauração do ano. O serviço de sala do ano é o do Vista, na Praia da Rocha. Na 17.ª edição dos Prémios Mesa Marcada, o prémio de carreira foi para os chefs Luís Baena e Nuno Diniz.

Restaurantes preferidos em 2025, segundo o Mesa Marcada

Ocean, Porches (+1) Belcanto, Lisboa (+2) Prado, Lisboa (=) Essencial, Lisboa (+1) Euskalduna, Porto (+1) Fifty Seconds, Lisboa (+16) Boubou’s, Lisboa (+14) Cozinha das Flores, Porto (=) Marlene, Lisboa (+6) Sála de João Sá, Lisboa (+19)

Chefs preferidos em 2025, segundo o Mesa Marcada

José Avillez, Belcanto (+1) Hans Neuner, Ocean (+2) Nuno Mendes, Cozinha das Flores/Santa Joana (+3) Marlene Vieira, Marlene (+3) António Galapito, Prado (=) Vasco Coelho Santos, Euskalduna (-3) Louise Bourrat, Boubou’s (+13) André Lança Cordeiro, Essencial (+1) João Sá, Sála (+1) Rui Silvestre, Fifty Seconds (+16)

