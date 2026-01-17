No Confissões, há influências de todo o mundo (e gelado de azoto líquido)

Pedro Viana é quem está por trás do restaurante no Bairro do Rego. Há três menus de degustação, além de pratos como risotto de trufa e cogumelos recheados, e sobremesas como gelado de azoto líquido de tiramisù.

Foi em criança que Pedro Viana percebeu que queria fazer da comida a sua vida. Na altura, os pais levavam-no a restaurantes como o Gambrinus e o Tavares. Foi “quase um investimento para perceber a qualidade da gastronomia do nosso país”, acredita Pedro Viana, que, mais tarde, viria a estudar na Escola de Hotelaria e a estagiar e trabalhar em restaurantes estrelados pela Europa fora. Esteve em Itália, no Luxemburgo e em França, onde chegou a chef de pastelaria. Viveu depois na Austrália, Noruega e, por fim, na Suíça. Em 2016, voltou para Portugal e abriu uma geladaria em Alvalade – que entretanto fechou – e foi só no final de 2024 que foi para o Bairro do Rego, onde abriu o Confissões.

O chef tinha acabado de voltar de uma viagem ao Japão quando se deparou com o anúncio de um espaço disponível na Rua Cardeal Mercier. Não pensou duas vezes quando decidiu que estava na hora de abrir o seu restaurante. Hoje, mantém-se o mesmo conceito – fine dining, define-o Pedro – e o mesmo tipo de cozinha. “A cozinha francesa é a grande base. Depois, temos influências japonesas, australianas, norueguesas, um bocadinho de tudo. Vai haver algumas coisas com canguru, borrego ou queijos noruegueses. Em alguns pratos do menu de degustação existe influência japonesa – usamos wasabi e barriga de atum”, explica.

Rita Chantre Chef Pedro Viana

A carta é relativamente curta. Além de cerca de duas entradas, oito pratos principais e cinco sobremesas (já vamos aos detalhes), existem três menus de degustação: de oito, dez e 12 momentos (80€, 110€ e 130€, respectivamente). Os pratos variam com alguma frequência, dependendo dos produtos da época e também do que o chef decide preparar naquele dia, já que os menus de degustação estão disponíveis apenas para quem fizer reserva de um dos menus. Risotto de trufa negra e cogumelos Morilles recheados com rabo de touro a baixa temperatura é um dos pratos que poderá encontrar numa das degustações.

Por outro lado, este prato também está na carta, ora como entrada (18€), ora como prato principal (30€). O que difere é o tamanho. O mesmo acontece com o carpaccio de vieira, trufa e óleo de ervas (16€ como entrada), que tem uma versão com beurre blanc na lista de principais (22€). Os outros pratos principais são apenas isso. É o caso da massa fresca com camarão tigre, bisque e caviar de esturjão (32€); do lavagante com kalamansi (fruta cítrica asiática), bisque, óleo de ervas e abacate (32€); do leitão com puré de alho francês, molho de pimenta e citrinos (30€) e do bacalhau com gelado fumado e chouriço (32€).

Rita Chantre Confissões

Se, por alguma razão, estiver a questionar-se acerca do pão, fique a saber que passou a ser uma das exclusividades dos menus de degustação. “Se eu colocar um mega produto, que é um óptimo pão, com uma excelente manteiga e um excelente azeite, as pessoas só vão comer pão, pão, pão. E depois o estômago não consegue ter espaço para mais nada. Vão perder a experiência. ‘Ah, depois provo as sobremesas da próxima vez’, dizem. Não, eu não quero que isso aconteça. Quero que venham cá e provem todo o pack”, afirma.

De sobremesas, há tartelete de pistáchio, de chocolate negro com cerejas amarenas, ouro e flor de sal, ou de praliné com bolacha Lotus, macadâmia e noz pecan (10€). Há também creme de limão, gelado de azoto líquido de tiramisù e amêndoa caramelizada (10€) e, a pensar no Dia de São Valentim, um coração de chocolate branco, mousse de cereja e framboesa liofilizada (12€). O gelado de azoto líquido é uma das grandes apostas no campo das sobremesas. Segundo Pedro Viana, o ingrediente faz toda a diferença na textura do gelado, que tem uma zona de preparação na parte da frente do restaurante. No Verão, há quem venha só para comer um copo de gelado.

Rita Chantre Risotto de trufa negra e cogumelos Morilles recheados com rabo de touro a baixa temperatura

Rita Chantre Creme de limão, gelado de azoto líquido de tiramisù e amêndoa caramelizada

Os vinhos são portugueses, italianos, franceses, húngaros, espanhóis, moldavos. Vêm, no fundo, um pouco de toda a Europa. À hora de almoço, existe ainda um menu executivo. Custa 15€ e inclui sopa, prato principal, sobremesa, bebida (água, copo de vinho ou cerveja) e café. É uma forma de chamar qualquer tipo de cliente ao Confissões, como também de continuar a manter as portas abertas aos mais regulares.

Rua Cardeal Mercier, 17A (Bairro do Rego). Ter-Qua 12.00-15.30, Qui-Sáb 12.00-15.30 e 19.00-22.00

