Almada também oferece descontos para os turistas portugueses

Em Junho, a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) apresentou um programa de apoio ao turismo interno com descontos para os portugueses até ao final de Setembro. E o cardápio não pára de engordar.

A Marinha Portuguesa, por exemplo, está a oferecer 250 viagens à Fragata D. Fernando II e Glória, ancorada em Cacilhas. Uma embarcação à vela do século XIX que serviu a Marinha Portuguesa e que foi o último grande navio a ser construído no estaleiro real de Damão, Índia. É no site oficial da campanha Encontrei Lisboa que pode fazer a sua reserva e conhecer os horários disponíveis.

Também em Almada, mais concretamente na Costa da Caparica, há dois hotéis que se juntam aos pacotes de desconto com alojamento: o Hotel Tryp Lisboa Caparica Mar e o Hotel Praia do Sol. Inserem-se na chamada Oferta Plus (190€), que inclui duas noites para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído, duas experiências à escolha e dois Lisboa Card.

