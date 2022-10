Amigos recordam Mariama Barbosa com festa no Cais do Sodré

Pouco mais de dois meses após a morte de Mariama Barbosa, um grupo de amigos anuncia a festa que celebrará a enérgica comentadora e relações públicas. O evento Pow Pow Pow Mariama Forever está marcado para a próxima sexta-feira, 7 de Outubro, a partir das 23.00, no recém-inaugurado Tokyo, junto ao rio, no Cais do Sodré.

"Mariama Barbosa é um nome incontornável nos corredores da moda, entretenimento e lifestyle em Portugal, onde deixou a sua marca selada pela sua identidade guineense, pelo seu sempre presente bom humor e pelo profissionalismo irrepreensível", lê-se no comunicado emitido pela organização. Confirmados estão já os nomes de três DJs: Fvbricia, Sandra Baldé e Indira Mateta.

Por detrás da iniciativa estão três amigos – o músico Kalaf Epalanga, o manequim Armando Cabral e a stylist Mónica Lafayette. "[...] Numa altura particularmente especial para Mariama – em que se organiza a semana da moda em Lisboa – várias pessoas do círculo de amigos mais próximos decidiram que é urgente recordar e celebrar a vida de Mariama Barbosa", pode ainda ler-se.

A notícia da morte de Mariama chegou no final de Julho. Tinha 47 anos e não resistiu ao cancro no estômago, doença que a própria havia tornado pública em Fevereiro deste ano.

A festa da próxima sexta-feira acontece no novo espaço do Tokyo, um bar histórico do Cais do Sodré. A entrada é livre (até às 02.30 de sábado), mas exige confirmação através de um formulário online.

Cais do Gás. Sex 23.00. Entrada livre

