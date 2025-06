Ao terceiro restaurante, os “saudáveis” sabores da Selllva vêm com inspiração asiática

O bom sabor da Selllva é uma graça com alguns anos – mas é nossa. Foi assim que a Time Out deu conta da abertura do primeiro Selllva, na Avenida Mouzinho da Silveira, no início de 2020 (ainda não sabíamos o que esse ano do demónio tinha reservado para nós). Um restaurante de comida saudável sem fundamentalismos, com opções vegetarianas e veganas, “mas também boas propostas para quem não quer abdicar da proteína animal”, para agradar a todos, acrescentámos. A ideia pegou, e imagine no que isto deu: entretanto, abriram mais dois restaurantes com o nome Selllva à porta e decoração a condizer lá dentro.

O segundo a abrir, em Junho de 2024, foi no número 29D da Rua 4 da Infantaria, e portanto chamado de Selllva Campo de Ourique. Essa variação não era a única originalidade em relação ao ponto de partida: aqui, a inspiração não era uma qualquer floresta cerrada, era – e é – especificamente a selva africana. Com decoração de interiores do atelier de arquitectura Catarina Cabral, em Campo de Ourique as cores quentes afastavam macacos e tucanos das paredes e abriam espaço a zebras, chitas e gazelas – e a algumas calorosas novidades no menu (não confundir com gnu), em particular o foco no fogo e no churrasco.

Na semana passada chegou o terceiro, em pleno Santo António e onde mais senão em Alcântara, o bairro vencedor do concurso das Marchas Populares (calma, calma, em ex aequo com o Bairro Alto, nós sabemos). Chama-se Selllva Lx Factory, o que deixa poucas dúvidas em relação à localização do novo restaurante, que “promete ser um espaço marcante” deste complexo industrial que há mais de 15 anos se reinventa como pólo criativo e de lazer da cidade. A citação vem de um comunicado do Grupo Capricciosa, ao qual pertence um outro espaço da Lx Factory, o Sophia Pizzoteca & Bar, ou o vizinho Lat.a.

O continente volta a mudar. A inspiração agora vem da Ásia, com os inevitáveis pandas a tomar conta do ambiente. Mas “a filosofia é a mesma”, garante o mesmo comunicado: “tanto nos podemos sentar para uma refeição completa como o almoço ou o jantar, ou, se preferirmos, desfrutar de um bom brunch, onde não faltam as famosas bowls, os ovos confeccionados de várias formas, as deliciosas panquecas de ricotta, os clássicos sumos naturais Mogli e Simba, os sumos detox Timon e Pumba, ou os smoothies Pocahontas e Baloo, entre outros clássicos do menu”. Ainda que não faltem pratos novos para provar.

A Bowl Ásia (frango com molho de amendoim, coentros e arroz de coco), a Salada de Frango Thai (“almôndegas da terra com sabores marroquinos” com bulgur), a Salada de legumes grelhados e aveia (com batata doce, cogumelos Portobello, alface coração, tomate cherry, agrião, creme de abacate e pesto); e a Salada asiática (com batata doce, cogumelos Portobello, alface coração, tomate cherry, agrião, creme de abacate e pesto) estão entre os destaques apontados pela comunicação do restaurante, assim como French Toast de miso e côco laminado nas sobremesas. No novo Selllva, sublinha-se ainda, “mantém-se a aposta na escolha criteriosa dos fornecedores para ter diariamente produtos mais frescos e naturais e sempre longe dos alimentos processados e aos açúcares refinados”.

Lx Factory, R. Rodrigues de Faria 103 01.A. Todos os dias 10.00-22.00

