Após “grande susto” com incêndio, Solar dos Presuntos reabre segunda-feira

Incêndio aconteceu na cave do restaurante durante a hora do jantar de sábado. Estragos terão sido mínimos e por isso o Solar dos Presuntos regressa ao normal funcionamento.

Foi durante o serviço de jantar deste sábado que um incêndio deflagrou no “piso técnico, no -1, na zona do lixo” do Solar dos Presuntos, obrigando à evacuação e ao encerramento do restaurante. Segundo o Regimento de Sapadores de Bombeiros, registaram-se dez feridos ligeiros (por inalação de fumo), embora um comunicado publicado nas contas do restaurante nas redes sociais assegurasse que estes tinham sido vistos “por prevenção”. Pela mesma via, Pedro Cardoso garante que esta segunda-feira o Solar dos Presuntos volta à normalidade.

“Estou a fazer este vídeo para agradecer todas as mensagens que nos enviaram, a nós, aos nossos funcionários, à nossa família. Dizer que está tudo bem. Foi só um grande susto, a partir de amanhã já estamos de volta, mas queria fazer um agradecimento especial a todos aqueles que estiveram connosco ontem, principalmente aos nossos clientes, que saíram de uma forma ordeira, sem stress”, diz o proprietário do restaurante, num curto vídeo partilhado este domingo nas redes sociais do Solar dos Presuntos. Pedro Cardoso agradece ainda aos bombeiros, à Polícia e à Protecção Civil. “E aos meus funcionários que, mais uma vez, mostraram porque somos diferentes.”

O alerta de incêndio foi dado pouco depois das 20.00, quando já se serviam jantares. À CMTV, Joaquim Pinto, funcionário do restaurante, contou que “a sala estava cheia, com quase 300 pessoas”. “De um momento para o outro, começou a arder um caixote com plástico na cave”, recorda, destacando a existência de “muito fumo”. “Subiu para as salas e automaticamente tivemos de evacuar [o restaurante].” De acordo com os bombeiros, o incêndio foi extinto cerca das 20.30.

Ao domingo o restaurante nas Portas de Santo Antão está, habitualmente, fechado. Abrirá esta segunda-feira, como sempre acontece.

