Aprender a cozinhar com um chef com estrelas Michelin? Sim, na Academia Time Out

Todos os meses, a Academia Time Out convida um chef do mercado para ensinar truques e receitas. Se sempre sonhou aprender a cozinhar com um chef estrelado, não perca esta oportunidade: em Novembro, Henrique Sá Pessoa é o protagonista.

Na sexta-feira, dia 8 de Novembro, há um curso de cozinha muito especial na Academia Time Out. Henrique Sá Pessoa, que tem um balcão em nome próprio no Time Out Market desde 2014 e que viu o seu restaurante Alma ser distinguido com a primeira estrela Michelin em 2016 e a segunda em 2018, é o convidado do mês do workshop Chef do Mercado.

A sessão arranca às 20.00 e inclui jantar e bebidas. O chef ainda não confirmou que pratos vai ensinar a cozinhar, mas entre as especialidades com mais saída no mercado estão o famoso leitão confitado a baixa temperatura, o ovo a 64 graus, com puré de trufa, espargos verdes e fatias de presunto, e a bifana de leitão crocante com batatas fritas. Os bilhetes já estão à venda.

Academia Time Out, time Out Market, Avenida 24 de Julho (Cais do Sodré). Sex, 8 de Nov, 20.00. 40€ (inclui workshop, jantar e bebidas).

