Aproveite o Dia e a Noite dos Museus para ver "ESCHER" a preço de amigo

Fica o aviso: prepare-se para as filas no Museu de Arte Popular. A boa nova para os resistentes é que esta sexta-feira e sábado pode entrar na exposição por apenas 4€, com direito ainda a audioguia gratuito.

Não é a primeira vez que pode aceder a este campeão de bilheteira a menos de metade do preço. Chegados a Maio, é tempo de assinalar o Dia Internacional dos Museus e a Noite dos Museus. E, de novo, mais uma promoção na calha.

Na sexta-feira (10.00-20.00) e sábado (18.00-24.00), dias 18 e 19, todos os visitantes poderão aceder à exposição do génio das construções impossíveis, patente no Museu de Arte Popular, em Belém, por um valor de bilheteira de 4€ – com direito a audioguia gratuito.

Recordamos que a popular mostra, que traz a Lisboa mais de 200 obras do artista holandês com o mesmo nome, M.C. Escher (1898-1972), termina já no dia 27 de Maio.

Sem grande estofo para filas? Temos alternativas para sugerir. Ora espreite os links em baixo.

