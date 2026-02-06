Arcádia vai abrir uma loja de rua junto ao Campo Pequeno

[category]
A caminho de um século de história, a chocolataria do Porto continua a expandir-se pelo país. Em Lisboa, vai ocupar o lugar da espanhola Granier na Avenida Júlio Dinis.
A padaria e pastelaria Granier que há mais de uma década alimentava quem transpunha a Avenida 5 de Outubro para a Júlio Dinis, no percurso entre a estação de Entrecampos e o Campo Pequeno, fechou no início do ano. É um dos muitos casos em Lisboa. Aqui, no entanto, não está em causa um espaço tradicional da cidade, só uma loja franchisada, da vasta cadeia espanhola “low-cost” que lhe dava nome. No seu lugar vai ficar uma marca bem conhecida dos portugueses: a Arcádia.
As obras estão a decorrer há algumas semanas e ainda não há data de abertura, segundo a empresa. Mas as vitrines já ostentam o famoso logótipo da Arcádia, que nasceu em 1933 como salão de chá e confeitaria, no Porto, passou por diversas fases e ajustes de actividade, e chegou aos nossos dias como sinónimo indissociável de chocolates de qualidade. Nos últimos anos, a marca tem aberto lojas por todo o país: Braga, Guimarães, Vila Real, Viseu, Coimbra, Cascais, Setúbal, Faro…
Lisboa não é excepção. A Arcádia tem diversas lojas na cidade, a maioria de rua (como esta), embora com ofertas diferentes. Se chocolates, amêndoas, pastelaria, bolos inteiros e gelados se encontram em grande parte delas, algumas têm serviços mais completos, incluindo provas de degustação de Vinho do Porto e chocolates ou mesmo refeições. É o que acontece na Arcádia da Avenida da Igreja, em Alvalade. Questionada pela Time Out, a empresa não quis clarificar qual será a tipologia da futura loja.
Com uma porta no número 16 da Avenida Júlio Dinis e outra no 186 da Avenida 5 de Outubro, a agora fechada Granier vendia pão, pastelaria e sandes, servindo menus de pequeno-almoço e almoço. Uma das maiores cadeias deste segmento em Espanha, quando esta localização junto ao Campo Pequeno foi inaugurada, o Jornal de Negócios escrevia que era um reforço no mercado português. Era então a terceira loja. Não sobra nenhuma.
