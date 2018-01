Arctic Monkeys a 12 de Julho no NOS Alive

Acabou o suspense: os cabeça de cartaz do primeiro dia do NOS Alive são os Arctic Monkeys. Igual a dizer que o melhor é despachar-se antes que fique sem bilhetes.

Não é que não estivéssemos à espera. Nada de tiques de medium, nada disso, mas já sabemos o gosto dos britânicos por terras lusas, com passagens múltiplas pelo Super Bock Super Rock e pelo NOS Alive, onde estiveram em 2014, para gáudio e enchente do Passeio Marítimo de Algés. Andavam em estrada com AM, disco editado em 2013 e correram o mundo, como de costume, tendo dado os últimos concertos no final de 2014 na América do Sul.

Já este ano, a 11 de Janeiro, divulgaram três datas ao vivo que fizeram soar os alarmes. Andam a gravar o sucessor de AM, da qual ainda se desconhece a data de edição, mas que terá, certamente, passagem pelo NOS Alive, nem que seja um single novo a estrear perante 50 mil espectadores.

A turma de Sheffield toca no Palco NOS depois de Snow Patrol e Nine Inch Nails. No mesmo dia tocam no Palco Sagres Wolf Alice, Khalid, Friendly Fires, Sampha. O restante do cartaz tem nomes como Queens of the Stone Age, The National, Pearl Jam, Jack White, Franz Ferdinand, MGMT, Alice In Chains. Entre outros.

Como já é sabido os passes para os 3 dias do festival já se encontram esgotados. Restam ainda passes para dois dias (12 e 13, a 124€) e bilhetes diários para os mesmos dias por 65€.

