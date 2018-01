Arquitecturas Film Festival: inscrições abertas até 10 de Março

A sexta edição do festival de cinema organizado pela Trienal de Arquitectura de Lisboa e pelo projecto Do You Mean Arquitecture vai explorar a representação da arquitectura no cinema de ficção.

"Learning from Fiction" é o tema do próximo Arquitecturas Film Festival que vai decorrer no Cinema São Jorge entre 6 e 10 de Junho. O festival de cariz essencialmente documental abre as portas à ficção e até 10 de Março a organização aguarda o envio de submissões que irão competir em quatro categorias: Ficção, Documentário, Experimental, Novos Talentos e ainda um prémio atribuído por votação directa do público.

As inscrições são feitas na plataforma online Film Festival Life, onde também encontra as instruções e o regulamento.

A divulgação dos filmes seleccionados está marcada para 1 de Maio.

+ Espelhar a cinematografia num ciclo de cinema na Universidade Nova

+ Os vencedores dos Prémios Europeus de Cinema 2017