Espelhar a cinematografia num ciclo de cinema na Universidade Nova

Quando era pequena, a sala dos espelhos da Feira Popular era a preferida de Maria Rosa Figueiredo. O fascínio pelo objecto materializa-se na exposição da qual é curadora – “Do Outro Lado do Espelho”, patente na Gulbenkian – e que agora conta com um ciclo de cinema, em parceria com o Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), da Universidade Nova de Lisboa.

A primeira sessão é já esta terça-feira, dia 16, às 18.30. Todas as sessões decorrem à mesma hora e no mesmo lugar, o auditório 1 da FCSH, mesmo do outro lado da rua da Fundação Calouste Gulbenkian.

Dia 16 exibe-se Orphée (1950), de Jean Cocteau, seguindo-se A Fronteira do Amanhecer (2008), de Philippe Garrel, a 23 de Janeiro. No dia 30, há The Servant (1963), de Joseph Losey, e, para encerrar o ciclo, O Segredo de Fedora (1978), de Billy Wilder.

FCSH-UNL. Avenida Berna, 26C. Ter 18.30. Entrada livre (sujeito à lotação).

