Arroios vai ter o primeiro mercado de Natal para animais

Chega o Natal e nunca deixa os animais de fora dos planos? Então vai gostar de saber que este ano vai ser ainda mais fácil: há um mercado solidário só para eles já este sábado. A iniciativa solidária terá lugar em Arroios, eleito este ano pela Time Out o bairro mais cool do mundo. O programa, de entrada livre, contempla actividades para toda a família (cãopanheiros incluídos, claro está).

A Provedoria dos Animais de Lisboa promove, pela primeira vez, um Natal dos Animais, no Mercado do Forno do Tijolo, para dar a conhecer associações e movimentos de protecção animal. O evento, que acontece já este sábado, 7 de Dezembro, durará uma tarde inteira com vários momentos de conversa, a apresentação de um livro e um concerto de Lena D’Água.

Entre as 14.00 e as 19.00, todos os amigos dos animais vão poder desfrutar de vários momentos lúdicos, desde actividades para crianças à partilha de boas práticas pelo Regimento de Bombeiros Sapadores ou à apresentação do livro de poesia Fernando Pessoa não tinha cão, de Mário Cordeiro, editado em Novembro deste ano.

Poderá assistir ainda a uma tertúlia, com convidados surpresa, sobre os nossos deveres para com os animais, antes de um concerto intimista com Lena D’Água e do discurso de encerramento da provedora dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis.

A Aliança Animal, a Animais de Rua, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, o Movimento Pela Vida e Dignidade dos Pombos, a Sociedade Protectora dos Animais e a União Zoófila são apenas seis das associações a quem poderá fazer donativos ou adquirir pequenas lembranças.

Com entrada livre e aberta a todos, os animais dos visitantes também são bem-vindos e vão ter direitos a bebedouros, mas os tutores devem garantir o respeito pelas regras de contenção previstas na lei e responsabilizar-se pela higiene dos seus animais no recinto.

Mercado Forno do Tijolo (Arroios). Sáb 14.00-19.00. Entrada Livre.

