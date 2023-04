As 36 horas do ‘The New York Times’ em Lisboa

Ir jantar ao Arkhe, beber um copo no Monkey Mash, visitar o Museu do Tesouro Real, fazer compras na Feira da Ladra. Estas são algumas das sugestões do roteiro de 36 horas por Lisboa, publicado esta quinta-feira pelo jornal de referência norte-americano The New York Times. Trata-se de uma lista que inclui restaurantes, bares, museus e outras atracções, sítios para fazer compras e hotéis – tudo detalhado e com informações de horários e de preço.

No artigo, o jornalista Seth Sherwood apresenta uma cidade “em pleno desenvolvimento”, condição que “não deixa de causar descontentamento”. “O custo de vida disparou, levando ao debate público (e protestos) sobre o futuro da cidade e o cancelamento dos vistos gold”, justifica. Por isso, deixa um aviso: “Visitar Lisboa envolve, assim, um equilíbrio delicado: desfrutar de uma das cidades mais dinâmicas da Europa e ser sensível aos desafios que acompanharam o seu rápido crescimento”.

No que à comida diz respeito, o roteiro menciona o Arkhe, o restaurante plant-based de Santos, com uma cozinha liderada pelo chef João Ricardo Alves; o Pica-Pau, o restaurante de comida portuguesa do chef Luís Gaspar, no Príncipe Real; e o Tricky’s, no Cais do Sodré, onde João Magalhães Correia e Jenifer Duke juntam vinhos naturais e comida que respeita a estação.

Mariana Valle Lima

Já para beber, as recomendações são para a cervejeira Dois Corvos, em Marvila, e para os bares Monkey Mash e Red Frog (considerado o 40.º melhor bar do mundo em 2022), no Príncipe Real, da dupla de bartenders Emanuel Minez e Paulo Gomes, com coquetelaria de autor. Para o pós, Seth Sherwood destaca a discoteca Gala Cricri, no Palácio do Grilo.

O Museu do Tesouro Real, na ala poente do Palácio da Ajuda, e a Galeria Francisco Fino, em Marvila, merecem, segundo o jornalista, uma visita, assim como eléctrico 12, que faz um percurso circular a partir da Praça da Figueira, pelo Martim Moniz, subindo em direcção ao bairro do Castelo. Para os que querem fazer compras há várias lojas no roteiro, mas também a clássica Feira da Ladra.

As zonas do Beato e Marvila, onde ficam localizadas muitas destas sugestões, são referidas como “focos de arte e vida nocturna emergentes”. Para dormir há três menções na lista, entre elas o recém-aberto Hotel Hotel, com quatro estrelas, e vista para o Jardim das Amoreiras.

