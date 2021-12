Às compras no atelier: Jiboia Studio abre com arte para todos os bolsos

Primeiro que tudo, as apresentações. Branca Cuvier é uma artista dividida entre o desenho, a pintura e a joalharia. Dentro do atelier, são as grandes telas que mais espaço ocupam, se bem que recentemente ressuscitou o seu mais antigo projecto — Baguera — ao lançar uma nova colecção de acessórios de moda.

DR

Já Francisco Nogueira fez carreira como fotógrafo de arquitectura (embora tenha sido com esta segunda que tudo começou) e os seus trabalhos já apareceram nas páginas da Wallpaper, da Elle Decor US e do The New York Times, só para elencar alguns e sem contar com os dois livros já publicados.

Em 2020, o casal começou, lentamente e entre sobressaltos causados pela pandemia, a instalar num renovado atelier, na zona da Ajuda. Mais de um ano depois, é chegada a altura de inaugurar oficialmente o Jiboia Studio e a melhor forma que encontraram foi abrindo o espaço à cidade e convidando amigos e curiosos a aparecer para uma sessão de compras de Natal, nos dias 10 e 11 de Dezembro.

Francisco Nogueira

O que vão encontrar é uma mistura de novos trabalhos e outros menos recentes. Branca terá uma selecção de prints de desenhos, cujos preços começam nos 40€, trabalhos onde explora a silhueta humana e se deixa, pontualmente, contagiar pela cor. Os desenhos e as fotografias originais vão estar também à venda e com preços a partir dos 250€.

Rua Bica do Marquês, 31D. Sex 18.00-22.00 e Sáb 15.00-19.00 (10 e 11 de Dezembro).

+ Depozito: o velho e o novo artesanato português debaixo do mesmo tecto

+ Moda, arte e uma ode ao saber-fazer manual. Bem-vindos à Casa Loewe