Atelier da Cantê abre portas como loja

Duas semanas depois de apresentar a colecção de 2022 "Aloha", inspirada no espírito havaiano, a marca portuguesa de swimwear Cantê abre as portas do atelier no Restelo e transforma-o também em loja. "Após um ano a funcionar como ponto pick up e muitos pedidos das nossas clientes, percebemos que era altura de receber toda a gente no Restelo, onde actualmente temos o nosso atelier”, diz Mariana Delgado, uma das criadoras da marca.

No novo espaço, tal como já acontecia na loja do Chiado, várias marcas fazem companhia aos fatos de banho, biquínis e acessórios de praia da Cantê. No Restelo, o projecto Cantê and Friends junta os óculos da Fora Sunglasses, a roupa da Tema Creations, as peças sustentáveis de criança e bebé da Bootani Kids e as sandálias coloridas da Freedom Moses, além das jóias desenhadas em parceria com Juliana Bezerra para a colecção Aloha. Já no Chiado, os clientes da Cantê podem ficar a conhecer melhor as portuguesas Bento Concept (de alpercatas) , a Saponina Nature (de cosmética vegan) e, a partir de Maio, a Mustique (de camisas).

A loja do Restelo abre já esta sexta-feira, dia 8 de Abril.

Rua Gonçalves Zarco, 2A, Restelo. Ter-Sex 11.00-19.00, Sáb 10.00-13.00.

