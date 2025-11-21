Atenção, classe de 1999: Skunk Anansie confirmados no NOS Alive

Depois de passagens recentes por Lisboa e pelo Porto, a banda britânica vai regressar aos palcos nacionais já no próximo ano, no Passeio Marítimo de Algés.

Os Skunk Anansie são a nova confirmação para o NOS Alive. A banda britânica liderada por Skin regressa a Portugal para actuar a 10 de Julho, no segundo dia da 18.ª edição do festival, que acontece no Passeio Marítimo de Algés entre 9 e 11 de Julho de 2026.

Formados em Londres em 1994, os Skunk Anansie consolidaram desde cedo uma identidade sonora entre o rock alternativo e o punk, assinando discos como Paranoid & Sunburnt, Stoosh e Post Orgasmic Chill, além de temas que marcaram gerações como “Hedonism (Just Because You Feel Good)”, “Weak” ou “Twisted (Everyday Hurts)”. O grupo fez história ao tornar-se apenas a segunda banda liderada por uma mulher a encabeçar o palco principal de Glastonbury, em 1999.

Após uma pausa no início dos anos 2000, regressaram em 2009 e mantêm desde então uma actividade constante em digressões internacionais, incluindo as passagens deste ano por Lisboa, Porto, Festival do Crato e Barrelas Summer Fest.

Em Maio lançaram The Painful Truth, álbum gravado num contexto particularmente duro, enquanto o baixista Cass enfrentava um cancro, e continuam a trabalhar em novos temas que sucedem aos singles “Piggy” e “This Means”.

Com esta confirmação, o NOS Alive reforça um cartaz que já inclui Foo Fighters, Twenty One Pilots, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + The Machine, Lorde, Buraka Som Sistema, Pixies, Wolf Alice ou A Perfect Circle.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

