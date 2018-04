Avillez comprou o Lucullus de Cascais para abrir um novo restaurante

O chef José Avillez comprou o restaurante icónico de Cascais Lucullus. Novo projecto abre entre finais de Maio e Junho.

Sempre que se fala em Avillez ou há prémio ou novo restaurante. Desta vez é um novo projecto. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo blogue Casal Mistério: o grupo José Avillez comprou o restaurante Lucullus, no centro da vila de Cascais, um espaço aberto há mais de 40 anos – primeiro foi exclusivamente italiano e nos últimos anos tinha já alguns pratos japoneses, hambúrgueres e bifes.

O Lucullus deverá fechar no dia 14 de Abril, escreve o Casal Mistério. A Time Out soube que as obras no espaço começam de seguida. A mesma fonte disse à Time Out que o chef vai manter a equipa do restaurante e que o novo projecto, no segredo dos deuses até agora, deverá seguir a mesma linha portuguesa da sua nova Cantina Zé Avillez ou do Cantinho do Avillez.

Estamos em Abril e já este ano o grupo José Avillez abriu a Pitaria, no Chiado, com sabores do Médio Oriente, e mais recentemente a Cantina Zé Avillez, no renovado Campo das Cebolas. Em entrevista à Time Out há duas semanas, o chef afirmou que prefere que não se fale num império nem que lhe dêem “títulos gordos”, mas avançou que este ano ainda tinha muitas cartas para jogar. Além do Mini-Bar no Porto e outro Cantinho, que nesta entrevista não especificou se seria a Norte ou a Sul, confirmou outro restaurante de cozinha étnica, como a Cantina Peruana no seu Bairro. É caso para dizer que ninguém pára Avillez.

+ Todos os restaurantes de José Avillez em Lisboa