Avillez e Sá Pessoa vão cozinhar juntos numa sala secreta do Ritz

Os dois chefs lisboetas com duas estrelas Michelin vão cozinhar juntos pela primeira vez. O acontecimento gastronómico está marcado para dia 3 de Outubro, no Ritz’s Secret Room – e já pode reservar o seu lugar.

É o terceiro capítulo do projecto Ritz’s Secret Room, que começou em 2018, em parceria com o Sangue na Guelra – a suíte presidencial do Ritz, no 10.º piso, abre-se para jantares especiais e exclusivos, onde, em cada noite, apenas 20 pessoas se sentam à mesa para um evento único e irrepetível que junta alta gastronomia e novos artistas. Já passaram por lá Eneko Atxa, do restaurante espanhol Azurmendi, com três estrelas Michelin, e a super estrela brasileira Alex Atala, do D.O.M, com duas insígnias douradas.

Desta vez a constelação é bem portuguesa. Henrique Sá Pessoa, do Alma, e José Avillez, do Belcanto, vão cozinhar pela primeira vez um menu construído em conjunto.

O menu vai manter-se tão secreto quanto esta sala até ao dia do jantar, mas a equipa residente do hotel, encabeçada pelo chef Pascal Meynard, ajudará na linha de montagem, e Diogo Lopes, o sous chef de pastelaria do Ritz, tratará das sobremesas.

A inspiração para este jantar vem da cave do hotel, explica a organização em comunicado, sítio onde se mantém intacto o luxuoso espólio do Ritz: “imponentes castiçais banhados a ouro, loiça de banquetes cristalizados no tempo e peças únicas de outras épocas servem de epígrafe para um jantar que é também uma homenagem ao legado de 60 anos do Ritz Lisboa.”

Os uniformes dessa noite serão brancos, de época, e os pratos em que se servirá a refeição foram criados em exclusivo para este jantar pelo atelier de cerâmica Studio Neves. Haverá ainda uma componente artística assegurada pela performer Alice Joana Gonçalves.

As reservas devem ser feitas através do e-mail reservas@sanguenaguelra.pt. O preço do jantar é de 350€ por pessoa.

