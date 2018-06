Bairro Alto Market. Roupa, jóias e coroas de flores no centro de Lisboa

O mercado com roupa e joalharia assenta arraiais no centro histórico de Lisboa no dia 1 de Julho, entre as 10.00 e as 20.00.

Encaminhe-se para a Travessa dos Inglesinhos, no Bairro Alto (calma que ainda tem tempo para aproveitar as festas de Lisboa até ao final do mês). O número 46 está em contagem decrescente para receber o Bairro Alto Market, no dia 1 de Julho, e à sua espera terá os artigos da praxe.

Por aqui vai poder cruzar-se com as peças da Clélia Jewellery, com os looks casuais da ÁRAS, de Inês Oliveira, com as jardineiras da MAIKA (que são para os meninos e meninas mais pequenos, mas também para gente crescida), com os biquinis e fatos de banho da Blike, ou com os arranjos e acessórios florais da Coroinhas, by Catarina Sampaio Soares. Destaque ainda para a presença da Amal Soap, a marca de sabonetes artesanais fabricados por mulheres sírias residentes em Portugal.

