Barreiro: Terminal B apresenta a sua última badalada

O projecto Terminal B, da plataforma barreirense Estação Sul e Sueste, faz agora paragem na 12ª e última exposição, com a exposição Esqueletos.

O desafio foi lançado a artistas de fora da região há precisamente um ano: pensar uma forma de traduzir, numa janela da fachada do Mercado Municipal 1.º de Maio, o seu olhar sobre o Barreiro.

12 meses, 12 artistas e 12 exposições. O colectivo Estação Sul e Sueste, nascido em 2018 para reflectir a estrutura urbana da cidade através das artes, deu início a este Terminal B, um ciclo artístico instalado numa janela virada para a rua e que teve uma dupla função: democratizar a ideia de museu e despertar a discussão pública na cidade. Com a ajuda da criatividade de 12 artistas, foram abordados diversos temas sobre a história e a cultura do Barreiro. A 14 de Setembro inaugura, às 17.00, a última paragem deste ciclo: a exposição Esqueletos, do escultor COA, uma reflexão acerca da estrutura urbana da cidade, influenciada pelas estruturas abandonadas do Barreiro, que dá forma a uma escultura de cerâmica que espreita à janela.

O evento de sábado conta ainda com a participação da artista britânica Emma Hornsby, cujo trabalho está essencialmente focado em explorar a passagem do tempo em estruturas feitas pelos humanos, nas áreas da fotografia, pintura e desenho.

