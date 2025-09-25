Batidos, sandes e mesas para trabalhar. No Smooch, está tudo ao virar da esquina

Abriu há coisa de quatro meses, nos Anjos, e quer ser aquela opção rápida e nutritiva para quem anda sempre à cata de comida saudável.

As opções alimentares no bairro dos Anjos diversificam-se a um ritmo difícil de acompanhar. A Tosta fez das sanduíches de chef uma sensação, o Taiyaki Café introduziu os wheel cakes de Taiwan na vizinhança, os bares de vinhos parecem procriar entre si e até já a moda dos smash burgers aqui chegou. O que é que estava a faltar? Uma casa de smoothies vitaminados para responder ao estilo de vida activo de uma nova geração.

"Sempre achei frustrante não conseguir encontrar comida saudável que pudesse apanhar a caminho de qualquer sítio. Era sempre tudo tão formal, obrigava-me a sentar, quando o que eu queria era um sítio onde pudesse levar algo para comer noutro sítio, mas também onde pudesse ficar se tivesse mais tempo ou até mesmo trabalhar." O espaço idealizado por Loren Oakley nasceu nos Anjos, há quatro meses. O Smooch, que abriu juntamente com a namorada, Karen Finster, é a soma de muitas das referências trazidas de Londres, onde o casal convivia de perto com muitas das últimas tendências do mundo do fitness.

RITA CHANTRE

Aqui não se treina, mas as receitas são pensadas para quem se preocupa com a boa forma física. "Todos os produtos têm uma base saudável, investimos muito na questão da nutrição. Trabalhamos com fruta e vegetais frescos, ingredientes ricos em proteína, iogurte com baixo teor de gordura, os pães das nossas sandes são feitos no andar de cima – a massa é muito fina, mas densa, com sementes de centeio e espelta", enumera o proprietário.

O espaço fica mesmo ao virar da esquina para quem sobe a Forno do Tijolo e corta à direita, pela Rua Palmira. O que se vê é um interior claro e luminoso. Quem quiser agarra no pedido ao balcão e segue viagem, quem não quiser ocupa um dos vários lugares disponíveis – para comer, mas também para trabalhar. Lá dentro, as especialidades dividem-se entre sanduíches – suporte alimentar que Loren foi explorando ao longo do tempo – e os batidos que lhe chegaram por via hereditária – afinal, apresenta-se como filho de uma "smoothie queen".

DR

Comecemos pelas primeiras. São sete as sandes servidas no Smooch, todas elas pensadas para saciar o apetite, mas também para evitar calorias nefastas. O frango e o atum (em versão mousse) são os principais ingredientes. O primeiro ingrediente surge repetido em três das opções – com mozzarella, tomate e pesto, com abacate, jalapeños e pesto e com molho de iogurte e caril, rúcula e tomate. O atum serve-se em duas versões, uma bastante imperturbável para o palato, a outra também com jalapeños. A mediterrânica leva presunto, tomate, mozzarella e pesto. A vegetariana é feita com húmus, pickle de nabo, tomate e rúcula. Custam todas 7,90€. Em qualquer uma pode adicionar molho sriracha (0,60€) e um ingrediente extra (1,50€).

Se a sandes é rainha, os reis são mesmo os smoothies da casa (pelo menos enquanto a dupla não começa também a fazer os sumos naturais). Sete receitas, disponíveis em dois tamanhos. O blissberry já é um clássico matinal, com morango, mirtilos, banana, sementes de chia, leite de coco e coco ralado. O passionista é feito com manga, maracujá, iogurte de coco, gengibre cristalizado e leite de amêndoa. E, só para deixar uma terceira sugestão, o morning glory, com banana, manteiga de amendoim, aveia, agave, canela e leite de amêndoa. Custam todos entre 4,90€ e 6,90€, à excepção deste último, que é ligeiramente mais barato. Por mais 2€ pode adicionar um suplemento de proteína, creatina ou colagénio. Por 1,20€ tem direito a juntar um ingrediente extra.

DR

Agora é continuar a criar relações dentro do bairro, onde começa a emergir uma comunidade orientada para o bem-estar e para a boa forma física. Pela altura em que o Smooch abriu portas, chegou também o Anjos Pilates, um estúdio com aulas de máquinas e tapetes. Os dois vizinhos complementam-se na perfeição. O movimento vai ganhar ainda mais força assim que o The Kynd Space também abrir portas – o que deve acontecer dentro de, sensivelmente, um mês –, com pilates, yoga e barra. Haja força e flexibilidade.

Rua Palmira, 35 B (Anjos). Seg-Sex 09.00-19.00, Sáb 09.30-15.00

