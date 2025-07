BD portuguesa de homenagem a Jack Kirby vai ser publicada por grande editora dos EUA

O primeiro volume de ‘The Man Who Dreamt the Impossible’ é um tributo de Mário Freitas ao criador de algumas das mais importantes personagens da Marvel.

O escritor português de banda desenhada Mário Freitas, também proprietário da loja Kingpin Books, vai ter o seu trabalho editado por uma das maiores editoras independentes norte-americanas. O primeiro volume de The Man Who Dreamt the Impossible – A Tribute to Jack Kirby será publicado pela Image Comics a 27 de Agosto de 2025.

O livro, com arte do ilustrador brasileiro Lucas Pereira, conta a história de Jack King, o mais velho residente de um lar e um prodígio da imaginação que passa os dias a contar histórias fascinantes, mas que ultimamente se encontra apático, cansado, desmotivado. Entra então Mike, um jovem funcionário que tenta devolver-lhe o ânimo e recuperar a biblioteca do lar, agora quase abandonada – e contaminada por uma presença insidiosa que se esconde entre as prateleiras.

Esta obra é uma homenagem declarada a Jack Kirby, um dos mais importantes autores de banda desenhada do século XX, conhecido pela criação de personagens como o Capitão América, os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, entre muitos outros.

O feito de Mário Freitas é algo raro para um autor português, sobretudo tratando-se de uma editora que tem na sua história títulos como Spawn, The Walking Dead, Kick-Ass, Invincible ou Saga.

A Image Comics foi criada em 1992 por artistas consagrados que desejavam maior controlo sobre as suas criações, a editora tornou-se um símbolo da luta pelos direitos de autor no mercado americano de BD.

O livro terá 32 páginas e estará disponível nos Estados Unidos por 9,99 dólares. Segundo a própria editora, trata-se de uma ficção com contornos meta-narrativos, que reflecte sobre o poder da imaginação, os limites da indústria e a importância de cuidar da memória criativa.

De Mário Freitas. Image Comics. 32 pp. 11,69 €

