Beato lança parceria com “Consultas sem Paredes” para apoio à saúde mental

As “Consultas sem Paredes” providenciam apoio à saúde mental através de sessões de psiquiatria, psicologia ou psicoterapia, em espaços públicos e não convencionais.

A Junta de Freguesia do Beato decidiu juntar-se ao Manicómio, projecto localizado na Rua do Grilo, para promover “Consultas sem Paredes” aos residentes recenseados do seu território a partir desta terça-feira, 1. A iniciativa vai disponibilizar sessões de psiquiatria, psicologia ou psicoterapia em espaços públicos e não convencionais, como jardins, e contempla também formação para os trabalhadores da Junta em saúde e doença mental.

“A Junta de Freguesia do Beato, ao assinar este acordo de parceria com a Associação Manicómio, entende que o acesso à saúde mental é fundamental para promover o bem-estar psicológico e emocional da população”, diz o presidente da Junta, Silvino Correia, citado pelo Manicómio, que nasceu em 2019 como galeria e ateliê para artistas com experiência de doença mental.

Nas “Consultas sem Paredes”, estabelece-se uma relação não-hierárquica, com o técnico de saúde mental, o que possibilita, por exemplo, a escolha conjunta do local de consulta e a criação de um ambiente mais informal e descontraído. As sessões são dirigidas a todos – adultos, crianças, adolescentes, idosos, famílias e casais – e podem ser conduzidas em diferentes idiomas.

Cada consulta comparticipada pela Junta de Freguesia do Beato custa apenas 25€ por sessão, funciona em processo terapêutico regular e não existe lista de espera. Para marcar consulta basta enviar um e-mail (consultas.beato@manicomio.pt). Se for residente da freguesia e quiser acesso à comparticipação das consultas, basta dirigir-se à Junta para obter um atestado de residência.

