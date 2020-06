BIP/ZIP tem 1,6 milhões de euros para projectos comunitários

O programa desafia à criação de projectos em bairros e zonas de intervenção prioritária. As candidaturas para a 10.ª edição já estão abertas.

Promovido pelo Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Lisboa, o programa BIP/ZIP já deu a Lisboa alguns projectos sonantes, de A Avó Veio Trabalhar à plataforma da Rede de Artes e Ofícios de Lisboa. Mas este ano o desafio é ter uma atenção especial na “resposta às necessidades imediatas que se agravaram ou surgiram de novo com a COVID-19”.

Tendo como base a resposta a esta nova crise, foram definidas três grandes áreas prioritárias nas regras do concurso da 10.ª edição: o reforço da empregabilidade e do tecido económico local; as questões educativas que se colocam às famílias nestes territórios; e a intensificação de dinâmicas de apoio directo às comunidades e grupos vulneráveis.

As candidaturas estão abertas online até ao dia 30 de Junho e há um orçamento de 1,6 milhões de euros para distribuir pelos projectos seleccionados pelo júri.

Recorde-se que, na passada edição, foram aprovadas por unanimidade 44 das 92 candidaturas apresentadas, dez das quais em Marvila, a freguesia que viu mais projectos aprovados.

