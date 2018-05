Bistro 100 Maneiras no top 3 dos melhores do mundo para a Monocle

O Bistro de Ljubomir Stanisic, no Chiado, está em terceiro lugar na lista de 50 melhores restaurantes da revista britânica Monocle.

À quarta edição da sua lista de melhores restaurantes à volta do mundo, a prestigiada revista britânica Monocle volta a pôr o restaurante Bistro 100 Maneiras nos lugares cimeiros – em 2017 ocupou o primeiro lugar, agora desce para terceiro mas continua a ser o único restaurante português no top 10.

A lista de 50 melhores restaurantes da Monocle é feita com base em viagens dos editores da publicação, que elegem sítios onde comeram e beberam bem e, acima de tudo, tiveram uma “experiência completa” e não só um bom prato. “No Bistro 100 Maneiras encontram-se pratos com sabores portugueses, jugoslavos, italianos e franceses”, descreve a Monocle sobre o restaurante que Ljubomir Stanisic abriu em 2010 no Largo da Trindade, no Chiado. A publicação destaca o prato de lulas de anzol grelhadas com risoto de lima (28€) ou o bife do lombo e ainda os cocktails de Jorge Camilo.

O restaurante de Ljubomir, que se prepara para abrir um novo 100 Maneiras no Bairro Alto, está também na lista dos melhores restaurantes da Time Out. Esta distinção coincide ainda com o novo horário do espaço, agora aberto das 12.00 às 02.00. “Non-stop. É assim que somos no 100 Maneiras. E é assim que funcionamos a partir de agora no Bistro. Portas abertas das 12.00 às 02.00 para almoços, lanches e jantares mais ou menos leves”, escreve o chef, que anunciou também o prémio nas suas redes sociais.

A lista, publicada no site da Monocle esta segunda-feira, tem em primeiro lugar o River Café em Londres e em segundo o Cignale, em Tóquio.

