Bolt Food já está disponível em Oeiras, Carcavelos e Parede e com descontos

A partir desta quinta-feira, dia 25 de Fevereiro, o serviço de entregas da Bolt Food passa a estar disponível também nas áreas de Oeiras, Carcavelos e Parede, uma expansão que estava já programada pela empresa que começou a operar em Lisboa em Outubro de 2020. Neste lançamento há vários descontos preparados.

A chegada do serviço da Bolt Food a estas novas zonas – fruto da segunda expansão da marca, que depois do centro de Lisboa, opera já em Carnaxide, Amadora e Odivelas – traz taxa de entrega gratuita até um raio de 4km de distância entre a habitação e o restaurante, e vários estabelecimentos terão descontos específicos em menus ou pratos.

A Portugália, Guacamole, A-100, Natural Crave, Madpizza, Telepizza, H3, Vitaminas, Sushicome, Wok to Walk e Ben&Jerry são alguns dos restaurantes que passam a estar disponíveis nesta nova área de actividade da Bolt Food.

“A expansão do serviço para uma área mais abrangente é a prova de confiança dos portugueses no mais recente serviço que lançámos, o que nos deixa muito satisfeitos. Neste momento já temos estafetas em Oeiras, Carcavelos e Parede, prontos para aceitar as primeiras encomendas, sempre com o objetivo de possibilitar que mais portugueses tenham a opção de desfrutar das suas refeições preferidas no conforto e segurança das suas casas” explica David Silva, responsável pela Bolt em Portugal, em comunicado.

Para encomendar comida através da Bolt Food, basta fazer o download da aplicação, disponível para sistemas Android e iOS, e realizar um registo simplificado, uma vez que, caso o utilizador já tenha conta com a Bolt, a maioria das informações serão obtidas automaticamente a partir da app de mobilidade. As entregas de comida podem ser realizadas sem qualquer tipo de contacto com o cliente, sendo possível especificar na aplicação o local onde o estafeta poderá deixar a comida.

