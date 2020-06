Branko regressa aos concertos em Lisboa

Depois do adiamento das actuações previstas para Abril e Maio, o músico e produtor regressa nos próximos dias 1 e 2 de Julho. Duas datas no Teatro Tivoli BBVA em que Branko vai também mostrar música nova.

Apesar dos sucessivos adiamentos das datas que assinalavam o final da digressão de Nosso, disco editado em 2019, Branko manteve-se no activo. O músico, que integrou o colectivo Buraka Som Sistema, fez vários sets online e participou na celebração do 25 de Abril em conjunto com Dino D'Santiago, num concerto especial na Avenida da Liberdade.

Agora, depois da actuação num telhado de Lisboa, em que Branko apresentou o resultado criativo dos últimos meses, o regresso aos palcos vai finalmente acontecer. Dias 1 e 2 de Julho, no Teatro Tivoli BBVA, e dia 3 no Cais à Noite, Fábrica Ideias, na Gafanha da Nazaré, Branko vai dar a conhecer em exclusivo o tema "SDDS", e ainda o segundo volume da compilação Branko apresenta: Enchufada na Zona Vol. 2, com lançamento agendado para dia 10 de Julho.

Os bilhetes adquiridos para as datas de 2 de Abril e de 15 de Maio devem ser trocados no posto de venda da Ticketline onde foi efectuada a compra ou, para quem adquiriu o bilhete no site da Ticketline, através do e-mail ticketline@ticketline.pt, até dia 16 de Junho. A partir de dia 17 de Junho, os restantes bilhetes estarão à venda com preços entre os 15€ e os 20€.

