Calçada portuguesa em destaque num peddy-paper grátis para todas as idades

Já tentou perceber o significado dos símbolos espalhados pela calçada lisboeta? Se sim, o peddy-paper “Pela Calçada” vai ajudá-lo. Os percursos, com cerca de duas horas e meia, vão passar por vários arruamentos da Baixa Pombalina e do Parque das Nações.

O peddy-paper “Pela Calçada”, promovido pela Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa, quer pôr-nos a olhar para os locais mais emblemáticos da cidade através da calçada artística portuguesa. Os primeiros passeios, na Baixa Pombalina, acontecem a 6 e a 16 de Junho, com partida pelas 09.30, a partir da Praça D. Pedro IV, no Rossio – termina às 13.00 na Praça Luís de Camões.

No próprio dia, vão ser formadas equipas de três a seis elementos, que devem ter uma máquina fotográfica ou um telemóvel com câmara à mão. No final, na Praça Luís de Camões, após o apuramento da pontuação, far-se-á a comunicação oral dos resultados e a entrega dos certificados de participação.

O percurso completo não é conhecido. Mas, na Avenida da Liberdade, há muito para descobrir, desde um sol gravado na calçada em frente ao Cinema São Jorge ao mais recente Passeio da Fama, na Praça da Alegria.

Se preferir, haverá outra edição a 28 de Junho. O tema é o mesmo, mas vai decorrer no Parque das Nações. Com início na Alameda dos Oceanos, junto à Rotunda dos Vice-reis, nas traseiras do Campus da Justiça, o percurso termina no Jardim das Palmeiras, junto ao Pavilhão do Conhecimento.

Para participar, terá de enviar um e-mail, até 24 de Maio, para escoladecalceteiros@cm- lisboa.pt com o nome completo, data de nascimento, e-mail, contacto telefónico e a data do peddy-paper. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas individualmente ou em grupo.

+ Os segredos da calçada portuguesa

+ Coisas grátis para fazer em Lisboa esta semana