Câmara quer multar as trotinetas mal estacionadas

Em entrevista ao Diário de Notícias, o vereador da mobilidade de Lisboa diz que a Câmara Municipal quer saber onde andam as trotinetas em tempo real. Quem não cumprir terá de sair. Miguel Gaspar revelou ainda que as autoridades municipais vão estar mais atentas ao estacionamento abusivo destes veículos.

Já são cinco as empresas com trotinetas a circular em Lisboa: Tier, VOI, Lime, Hive e Bungo (a funcionar desde Janeiro). Tudo somado, são mais de mil as trotinetas que todos os dias circulam na cidade ou ficam a atrapalhar a passagem nos passeios. E mais podem estar a caminho. A Câmara Municipal de Lisboa diz estar em cima do assunto e as operadoras têm até ao final deste mês para partilhar os dados que permitam ao município saber a localização de cada veículo em tempo real. Quem não cumprir terá de dizer adeus à cidade das sete colinas.

Ao mesmo tempo, o vereador com o pelouro da Mobilidade, Miguel Gaspar, adianta que haverá um reforço da atenção da Polícia Municipal e da EMEL para os estacionamentos abusivos em cima do passeio. Já as coimas aplicadas, que vão até 30€, são primeiro dirigidas às operadoras que depois as reencaminham para os utilizadores mal comportados.

Actualmente existem 370 hotspots de estacionamento de trotinetas em Lisboa e há mais 120 em fase de aprovação. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Lisboa está a desenvolver uma solução para aplicações móveis que permita localizar com facilidade esses locais. Há ainda a possibilidade de ser vedado o estacionamento destes veículos em algumas zonas da cidade.

