Capicua vai tomar conta do Instagram da Ó Galeria com uma exposição virtual

A Ó Galeria começou por entregar as chaves dos seus espaços aos ilustradores para um takeover das redes sociais, como lhe contámos aqui. Esta quinta-feira, dia 9, inaugura mais uma rubrica, a Curated By:, um espaço de curadoria entregue a outras personalidades. A primeira é Capicua.

A Ó Galeria já tinha dado total liberdade aos seus ilustradores para que, ao longo de três dias consecutivos, normalmente sextas, sábados e domingos, pudessem explorar todas as redes sociais (Facebook e Instagram) da galeria e mostrar trabalhos – como se de uma exposição se tratasse –, locais privados de criação ou até os bastidores dos ateliês. A nova rubrica vai acontecer às quintas-feiras, dia em que outras personalidades do mundo artístico são convidadas a fazer a curadoria das stories do Instagram da galeria.

A primeira edição de Curated by: vai estar nas mãos e escolhas da cantora e compositora Capicua, que recentemente lançou o álbum Madrepérola. “Já todos conhecem a música e a biografia da Capicua, é agora altura de a conhecer um pouco melhor através das suas escolhas e, com isto, continuar a apoiar os ilustradores e a Ó!Galeria”, refere a galeria em comunicado.

A artista seleccionou as suas ilustrações favoritas presentes e disponíveis no site da Ó Galeria e vai apresentar as suas escolhas na exposição virtual “Mulheres”.

