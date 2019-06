Central Gerador em festa (não popular) até ao fim do mês

A Gerador abriu ao público as portas de sua casa, no Lumiar, para onde se mudou há cerca de um ano. À boleia dos cinco anos da associação responsável por projectos tão diversos como Trampolim Gerador, Ignição Gerador ou Revista Gerador, a Central Gerador está em festa até ao final do mês e é um porto seguro para quem quiser fugir dos Santos Populares.

Tudo sem deixar o convívio de parte, graças a uma programação recheada de exposições, concertos, cinema, teatro, feiras, gastronomia e muita conversa.

Fotografia: Manuel Manso

“A melhor forma de celebrar era abrir a casa às pessoas”, explica Tiago Sigorelho, presidente da direcção e um dos responsáveis pela incontinência criativa da Gerador, assegurando que “o programa espelha o nosso espasmo cultural”. Às quintas pelas 19.30 há conversa, esta semana com o desafio “Como fazer cultura para a infância?”; na sexta-feira, às 21.00, acontece o Cinema Festivaleiro onde serão projectadas três curtas-metragens documentais (Breve História do Rock de Coimbra, Pontas Soltas e Barreiro Rock City); sábado, entre as 18.00 e as 22.00, a mesa de mistura ganha um DJ convidado; e domingo acontece a Feira da Música, com vinis e instrumentos musicais. Sempre em cena está uma exposição com os trabalhos dos nove vencedores dos prémios Insties Gerador 2019.

Fotografia: Manuel Manso

Pelo meio experimente a gastronomia portuguesa do Café Central, à base de produtos portugueses, como queijos, enchidos, azeitonas do Algarve ou manteiga dos Açores. Para saborear no interior do café ou na esplanada do novo Largo das Conchas.

Fotografia: Manuel Manso

Largo das Conchas (Lumiar). Qua-Dom 12.00-00.00. Entrada livre. Programa completo no site oficial.

+ Noites de Verão regressam com concertos nos jardins da cidade

+ Bisca dos 3 regressa com trifanas ao Largo de Santos