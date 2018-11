Chef Miguel Rocha Vieira sai da Fortaleza do Guincho

View this post on Instagram

Todos os que me conhecem sabem que é a paixão pela cozinha que me move. Ter-me-ão ouvido dizer que no dia em que ambicionasse subir mais um degrau em direção aos lugares que me preenchem a alma e o espírito o faria sem hesitar. É chegado o dia. Obviamente que esta decisão partiu de um processo gradual. Creio ter bem claras as razões que me levaram a chegar a esta escolha, mas isto são contas de outro rosário. Prefiro guardá-las para mim. Após reflexão pessoal, informo que dou como terminada a relação profissional que me uniu durante os três últimos anos à Fortaleza do Guincho. Foram três anos de muito trabalho e mudanças que muito me orgulham. Foram três anos onde muito foi feito, mas também onde muito mais se pode fazer. No fim de contas qualquer projecto será sempre um trabalho por terminar. Três anos que me aproximaram de algumas pessoas dedicadas, sérias e honestas que seguramente vão ficar para sempre no meu pensamento. Foram três anos que me fizeram crescer e aprender “desaprendendo” velhos hábitos. Acima de tudo foram três anos onde fui eu mesmo, com tudo o que de bom e mau isso implica, tal como sou: sem filtros e fiel aos princípios pelos quais me rejo. A vida é feita de escolhas e decisões e embora não tenha sido este o desfecho que um dia imaginei quando decidi deixar (quase) tudo o que construí em “lá fora” e regressar a Portugal 15 anos depois, mentiria se dissesse que não saio algo inconformado com o que me levou a tomar esta decisão. Saio, sim, com a consciência tranquila, serena, com a certeza de que tomei a decisão mais acertada. A vida é são dois dias. As dos cozinheiros costumam ser muito menos. É tempo de descansar, de colocar as ideias no lugar e, sobretudo, dedicar tempo a quem realmente merece e dá valor a isto tudo. Sejam felizes! Miguel