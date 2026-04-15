Chovem ouriços! Ericeira volta a render-se ao “tesouro do mar”

A partir de 24 de Abril, a vila une-se em torno de um único marisco – o ouriço do mar. Conte com chefs convidados, degustações e um roteiro gastronómico com quase 30 restaurantes.

Arranca a 24 de Abril o evento gastronómico mais importante da Ericeira. Durante dois fins-de-semana, o Festival Internacional do Ouriço do Mar volta a fazer do mercado da vila o seu quartel-general. Por lá vão passar chefs e restaurantes da região, todos com um talento comum – confeccionar e servir este marisco que, por esta altura, abunda na costa oeste.

Os showcookings estão entre as atracções do evento. Durante quatro dias (25-26 Abr; 2-3 Mai), nomes como William Vargas (Omakase Ri) ou Vasco Lello (Turvo) fazem parte do alinhamento. Nos mesmos quatro dias, a organização promete ainda "pop-ups de cozinha do mar e vinhos".

Além dos convidados e das propostas gastronómicas que se concentram no mercado, um pouco por toda a Ericeira, a temporada do ouriço do mar é assinalada com menus especiais, receitas tradicionais da vila e novas criações. São quase 30 os restaurantes que se associação ao festival, criando um roteiro único no país.

Quanto às iguarias, falamos do creme de marisco com focaccia tostada, ouriço e lardo do Balagan, da açorda de ouriço com gambas servida no Estrela do Mar, do gunkan de ouriço trufado do Kojima Shushi, do arroz de peixe, ouriço e limão fermentado do Onda, ou das pataniscas com ovas de ouriço servidas no Setesóis. Propostas gastronómicas que começam a sair já no dia 24 de Abril.

Mas que grande Ouriçada

Quem preferir degustar esta iguaria num ambiente um pouco mais resguardado, o Emme on Fire, restaurante a céu aberto do Immerso, organiza um final de tarde de Ouriçada. Com os fire pits acesos, ficam reunidas as condições para servir ouriços na grelha ou, como refere o hotel em comunicado, este "tesouro do mar levemente tostado pelo fogo". O petisco é acompanhado por tostas na brasa. O menu inclui uma bebida e fica por 12€, num evento aberto a não hóspedes. Pelo mesmo valor, pode pedir também um ouriço ao natural com uma bebida a acompanhar. Ouriços e bebidas extra ficam por 4€.

Rua do Mercado, 22 (Ericeira). 25-26 Abr, 2-3 Mai 12.00-20.00. Entrada livre

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