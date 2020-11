Chutnify celebra Diwali com menu especial e entregas no fim-de-semana

O Diwali, também conhecido como Festival das Luzes ou o Natal da Índia, é um festa religiosa hindu que representa simbolicamente a passagem da escuridão para a luz. Para assinalar a data, o restaurante indiano Chutnify, no Príncipe Real, terá um menu especial com pratos típicos a partir de sexta, dia 13, no restaurante, e disponível durante o fim-de-semana, 14 e 15, na Uber Eats.

Celebrada por milhões de hindus, sikhs, jainistas e budistas, esta data assinala também a passagem para um novo ano, altura em que as pessoas vestem roupas novas, lançam fogo-de-artifício, decoram as casas e enchem as ruas com luzes. É altura para as famílias de juntarem à volta da mesa com comidas típicas da celebração – e o Chutnify quer dar um cheirinho da festa mas em Lisboa.

Chutnify

As restrições impostas pelo Governo, que limitam a circulação na via pública aos fins-de-semana a partir das 13.00, levaram o restaurante e repensar a iniciativa e a oferecer aos clientes um momento de celebração antecipado, durante o jantar de sexta, dia 13, em vez do jantar de sábado inicialmente pensado. Durante esta noite, além do menu haverá música, luzes, henna e decorações cheias de cor. Só precisa de fazer reserva.

O menu do ritual de celebração Diwali fica por 30€ por pessoa e inclui quatro pratos à escolha (sempre com opções vegetarianas) de entre entradas, tandoor, pratos de caril e sobremesa, incluindo ainda bebida e café.

Para a entrada pode escolher entre aloo tikki chaat, rissóis de batata crocantes cobertos com uma mistura de grão picante e chutney de ervas frescas, ou então chilli mushrooms, cogumelos fritos envolvidos num molho caseiro de pimenta indo-chinês. As opções tandoor dividem-se entre costeletas de borrego e os kebabs de vegetais, ambos servidos com chutney de hortelã.

Chutnify

Já os caris, tradicionais da cozinha indiana, aparecem na versão da região típica de Chettinad e podem ser de frango ou de queijo paneer. Para adoçar a refeição, há paneer kheer, uma sobremesa à base de leite, paneer, açafrão e cardamomo e com rodelas de manga.

Ao longo do fim-de-semana mantêm-se as entregas em casa via Uber Eats, com o mesmo menu mas adaptado ao domicílio por 32,50€, para duas pessoas, com entrada, dois pratos principais e duas sobremesas.

Travessa da Palmeira, 44/46 (Príncipe Real). Reservas: 21 346 1534. Diwali na sexta 19.30 às 22.30.

