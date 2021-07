Cinemateca fica aberta em Agosto

Este ano, as salas da Cinemateca mantêm-se abertas em Agosto para compensar pelo encerramento forçado no primeiro trimestre de 2021, por causa da pandemia.

Ao contrário do que é habitual, as salas da Cinemateca não vão fechar em Agosto para as tradicionais férias de Verão. Esta decisão foi tomada para compensar os espectadores pelo encerramento forçado da Cinemateca no primeiro trimestre deste ano, por causa da pandemia.

A programação de Agosto terá um formato diferente do habitual, com duas sessões diárias de segunda a sábado nas instalações da Rua Barata Salgueiro, e uma sessão da Cinemateca Júnior no Salão Foz aos sábados de manhã.

A partir de 23 de Agosto, a Cinemateca conta também poder regressar às sessões ao ar livre na Esplanada dos 39 Degraus, num horário mais cedo do que é habitualmente ali praticado, às 20.30. Se as medidas restritivas em vigor forem levantadas ainda durante o mês de Julho ou no início de Agosto, as sessões nocturnas programadas para Agosto antes dessa data poderão ainda passar para o ar livre na Esplanada.

O programa de Agosto será composto pelo ciclo Por Uma Canção, com filmes à volta de canções, e a habitual colaboração com o IndieLisboa, em que serão exibidos todos os filmes das secções Director’s Cut e Director’s Cut em Contexto.

