Club Noir reabre em Alvalade como Noir Clubbing

A espera terminou. Esta terça-feira o Noir revelou a nova morada e abre as portas dentro de poucos dias.

“Depois de muito atraso (é sempre assim com obras) finalmente podemos anunciar a inauguração do novo Noir Clubbing”, lê-se no evento da página oficial de Facebook do Club Noir que agora tem um novo nome, Noir Clubbing.

A morada é a Rua António Patrício, 13B, muito próximo do Popular Alvalade, outra casa do rock alfacinha. Para a festa de inauguração, esta sexta-feira, o som está a cargo do DJ Elfo e do DJ Exploding Boy (numa noite que pode ir do indie rock e post punk ao metal e industrial) e a entrada são apenas 3€. As portas abrem às 23.00, a música só vai parar às quatro da manhã e o mesmo acontece na noite seguinte, a de sábado, que contará com DJ Elfo, Hex & Bakteria e Billy I-Doll nos pratos.

Recordamos que o Club Noir foi expulso da Rua da Madalena no final do ano passado e a festa de encerramento aconteceu na passagem de ano.

Noir Clubbing. Rua António Patrício, 13B (Alvalade). Sex-Sáb 23.00-04.00. 3€

