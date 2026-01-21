Come Prima é um dos melhores restaurantes italianos do mundo

O restaurante do chef Tanka Sapkota é o único representante nacional na edição 2026 do Guida “70 Melhores Restaurantes com Pizzaria do Mundo”.

O Come Prima foi considerado um dos “70 Melhores Restaurantes com Pizzaria do Mundo” e é o único representante nacional na lista, promovida pelas revistas Ristorazione Italiana Magazine e Italian Style, que reconhecem restaurantes que se destacam pela excelência gastronómica, identidade culinária, inovação e elevada qualidade técnica. “Este prémio mostra que quando se trabalha com verdade, empenho e espírito de equipa, os resultados chegam naturalmente”, afirma o chef Tanka Sapkota, citado em comunicado.

A apresentação dos vencedores teve lugar no passado dia 17 de Janeiro, em Rimini, Itália, na SIGEP World, o maior evento internacional dedicado ao sector de serviço de alimentação, que reúne anualmente milhares de profissionais, chefs, empresários e líderes de opinião da gastronomia global. A contrário de rankings exclusivamente dedicados a pizzarias, o Guida “70 Best Restaurants with Pizzeria in the World” (“Os 70 Melhores Restaurantes com Pizzaria do Mundo”, em português), lançado pela primeira vez em 2018, distingue restaurantes com cozinha estruturada, onde a pizza assume um papel central, muitas vezes integrada numa proposta gastronómica mais ampla e contemporânea.

DR O chef Tanka Sapkota (no centro), com a mulher (à esquerda)

A selecção foi realizada por um painel internacional de especialistas do sector, incluindo críticos gastronómicos, jornalistas e profissionais da restauração. Sobre a distinção, o chef Tanka Sapkota – que no último ano também viu o seu Forno D’Oro ser premiado – admite estar ainda mais motivado. “[Este reconhecimento] representa anos de trabalho, dedicação e paixão pela cozinha, e confirma que é possível criar projectos com identidade, qualidade e ambição internacional sem perder a essência. É um prémio que partilho com todas as pessoas que fazem parte deste percurso”, diz o chef, que vê novamente o seu trabalho destacado por especialistas.

De origem nepalesa, Tanka Sapkota chegou a Portugal em 1996, após passagens pela Alemanha e por Itália, onde se especializou em gastronomia italiana. Actualmente, gere quatro restaurantes em Lisboa: Forno D’Oro, Come Prima, Il Mercato e Casa Nepalesa. Reconhecido internacionalmente, recebeu em 2019 o título de Cavaleiro da Ordem das Trufas e do Vinho de Alba, sagrando-se como o único no país a receber esta honra da célebre confraria enogastronómica criada em 1967.

